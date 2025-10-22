Attualità

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

(Adnkronos) – Il Gruppo Snatt, leader nella logistica 3PL per i settori fashion e lifestyle, con sede a Campegine (Reggio Emilia), ha ricevuto in data odierna un Premio Speciale della Giuria nell’ambito del riconoscimento Impresa Sostenibile 2025, promosso da Il Sole 24 Ore. Il premio è stato assegnato per l’impegno concreto dell’azienda in ambito Esg (Environmental, Social and Governance), riconoscendo la sostenibilità come valore fondante del modello di business del Gruppo Snatt. “Hanno riconosciuto il valore che la nostra azienda attribuisce alla sostenibilità, che per noi rappresenta un modo concreto di prenderci cura delle persone e del pianeta”, ha dichiarato Sandro Bolognesi, Chief Compliance & Sustainability Officer del Gruppo. Come espresso anche nel Manifesto Esg dell’azienda, particolarmente apprezzato dalla Giuria, per il Gruppo Snatt la sostenibilità non è uno strumento di marketing, ma una leva strategica per rafforzare la propria visione d’impresa e contribuire a un futuro più responsabile e inclusivo. 
Pubblicato il 22 Ottobre 2025

