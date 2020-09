“Al Governo chiediamo di più”: lo dice il noto cantante di Sant’ Agata di Puglia, Tony Santagata, intervistato dal Quotidiano sul tema pandemia- crisi del mondo dello spettacolo.

Santagata, molti esponenti del suo mondo si sono lamentati e accusano il Governo di scarsa sensibilità…

“Non arrivo a tanto, dico senza dubbio che si potrebbe fare e dare di più, questo è certo”.

Da che cosa siete penalizzati, particolarmente?

“Come è evidente non si possono fare concerti con tanta gente, andare al teatro o al cinema per il problema degli assembramenti. Tutto questo ha significato mancati incassi”.

Tanti dicono che comunque voi del mondo dello spettacolo avete le spalle coperte.

“In parte questo è vero, però non per tutti. Tuttavia, esiste un considerevole mondo dell’indotto che vive dallo spettacolo e penso a chi regola le luci, o vende i biglietti e simili. Tante famiglie campano da concerti e spettacoli”.

Dovendo chiedere qualcosa di preciso al Governo…

“Intanto aiuti a fondo perduto, aiuti immediati e successivamente manifestazioni senza troppa calca. Penso che da ora in poi, ma questericetta valeva per prima, è bene dare spazio non ai carrozzoni, ma a spettacoli che privilegino la qualità rispetto alla quantità. Bisogna che tutto questo si trasformi in una opportuna sfida culturale”.

Intanto lei conduce da due mesi su fb una specie di concerto pomeridiano ogni giorno..

” Da due mesi infatti conduco una diretta alle sei del pomeriggio per rimanere vicino ai miei amici, tutti i giorni. Ho avuto punte di contatti sino 17000 . Non male”.

Sintesi, che cosa invoca?

” Al Governo dico: aiutateci e presto”.

Bruno Volpe

