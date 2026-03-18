Al “Giordano” va in scena “L’Orchestra della Natura”

Dopo l’apertura con il Requiem di Mozart, la Quinta stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica territoriale “Suoni del Sud” cambia atmosfera e propone un programma che unisce virtuosismo e racconto musicale. Venerdì 20 marzo, alle 20.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà “L’Orchestra della Natura”, un appuntamento costruito sul dialogo tra pianoforti e sull’energia evocativa di una delle suite più celebri del repertorio..

La serata si aprirà nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart con il celebre Concerto n.10 in Mib maggiore per due pianoforti e orchestra K.365. Un’opera caratterizzata da un dialogo serrato e brillante tra i due solisti, che si snoderà attraverso i tre movimenti Allegro, Andante e Rondò.

Nella seconda parte, l’atmosfera si farà fiabesca e ironica con l’esecuzione de Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns. Definita “grande fantasia zoologica”, la suite trasporterà il pubblico in uno zoo sonoro: dalla maestosità del Leone alla grazia del Cigno, passando per la velocità degli Emioni e l’umorismo dei Pianisti. L’esecuzione sarà arricchita dai testi e dalla voce recitante di Giampiero Mancini, attore e regista di grande versatilità, noto al grande pubblico per le sue numerose interpretazioni televisive e cinematografiche, che con la sua cifra stilistica guiderà gli spettatori tra le diverse tappe di questo divertissement musicale.

Sul podio, a dirigere l’Orchestra “Suoni del Sud”, salirà il Maestro Giuseppe Fabrizio, musicista di solida esperienza e sensibilità, apprezzato per la sua capacità di interpretare repertori eterogenei con rigore e passione, curando ogni sfumatura timbrica della compagine orchestrale. L’esecuzione solistica è affidata a un duo di caratura internazionale composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, eccellenze del pianismo italiano, che calcano i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Goldener Saal del Musikverein di Vienna. Lodati dalla critica per la loro interpretazione, rappresentano una perfetta simbiosi artistica maturata in centinaia di concerti.

“Questo secondo appuntamento conferma la volontà della nostra associazione di offrire programmi eterogenei e di alta qualità – sottolinea Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud -. Dopo la solennità del Requiem mozartiano, passiamo a un racconto musicale che celebra la vita e la natura, capace di coinvolgere un pubblico di ogni età grazie alla forza narrativa della musica”.

La Quinta Stagione è organizzata dall’Associazione musicale “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Marco Moresco, in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.



Pubblicato il 18 Marzo 2026