“Al convitto Bonghi gli studenti e la Dia per la legalità”

In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i loro agenti di scorta e dell’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, voluta da Giovanni Falcone, si è tenuto presso il Convitto Nazionale “R. Bonghi”, il giorno 24 maggio 2022, l’ incontro-dibattito dal tema: “Legalità: gli studenti incontrano la DIA”. Relatore il Tenente Colonnello Paolo Iannucci, capo della sezione operativa della Dia di Foggia, che ha risposto alle domande dei ragazzi sulla mafia. L’incontro si è aperto e concluso con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Coli che ha sottolineato l’efficacia dell’iniziativa, che contribuisce a rafforzare la vicinanza delle forze dell’ordine alle Istituzioni e a tutti i cittadini con speciale riguardo ai più giovani. I ragazzi hanno voluto ricordare tutte le vittime di mafia che sacrificarono la propria vita per costruire una società migliore, con giustizia e legalità. Come è stato ampiamente ribadito nel dibattito, si avverte sempre di più la necessità di educare i giovani sin da subito a comportamenti eticamente corretti e di fornire loro tutti gli strumenti conoscitivi per poter riconoscere e arginare anche nel quotidiano comportamenti mafiosi perché, come ci insegnavano i giudici Falcone e Borsellino, la mafia non è soltanto uccidere, spacciare droga o imporre il pagamento del pizzo: la mafia prima ancora di essere criminalità organizzata è una mentalità da contrastare ed è questo quello che la scuola quotidianamente cerca di fare, inculcando un cambiamento radicale della mentalità della violenza, per la piena affermazione dei principi posti alla base del concetto di legalità.

