Al Buck Festival arrivano i “Raccontastorie”

180 appuntamenti tra laboratori, spettacoli, concerti, incontri con l’autore e presentazioni di libri, che animeranno 19 sedi culturali della città, per 8 giorni consecutivi. 18 autori ospiti, tra i più rappresentativi del panorama nazionale e internazionale, 100 volontari, 5 librerie (LibreriBrà, RioBo, La borsa di tappeto, Velasquez e Ubik) e 4 compagnie teatrali coinvolte (Teatro del Pollaio, Piccola Compagnia Impertinente, Teatro dei Limoni e Teatro della Polvere). Sono i numeri della 14esima edizione di Buck, il festival della letteratura per ragazzi che è stato presentato ufficialmente venerdì 4 ottobre.

Organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” e l’amministrazione comunale (e con il sostegno di una formidabile rete di enti, istituzioni, case editrici, riviste, festival gemellati e associazioni), il festival si svolgerà dal 20 al 27 ottobre e per una settimana intera trasformerà Foggia nella capitale nazionale dell’illustrazione e del libro per ragazzi. “Un festival in costante crescita – ha sottolineato in apertura di conferenza il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro –, un grande sforzo collettivo che coinvolge scuole, famiglie e operatori, che anche quest’anno fa registrare numeri importanti, nuove adesioni e tantissima attenzione da parte del pubblico che davvero attende questo momento per tutto l’anno. Per noi della Fondazione, che consideriamo il Buck Festival tra le nostre manifestazioni di punta, è una grande soddisfazione e una grande responsabilità”.

Infatti le dimensioni che ha assunto il festival sono così clamorose da essere diventate un “caso”: “Una delegazione dell’Aib (associazione italiana bibliotecari) sarà a Foggia durante il festival per studiare il fenomeno Buck – ne ha dato notizia la direttrice del polo bibliomuseale di Foggia, Gabriella Berardi – e per capire perché i più importanti autori e illustratori per ragazzi vengono a Foggia e si confrontano con un pubblico particolarmente informato e competente”.

La portata nazionale che ha ormai assunto la manifestazione ha delle ricadute importanti anche per il territorio. Perché se da un lato il Buck Festival “dà lustro alla nostra città e alla comunità educativa, nel tempo ha contribuito anche alla crescita economica e sociale della collettività – ha detto la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo -. Questa 14esima edizione ci consegna un format ormai consolidato, capace di avvicinare generazioni di ragazze e ragazzi al mondo della lettura facilitando così il percorso di crescita e maturità”. Le tantissime attività in programma gireranno intorno al mondo magico dei “Raccontastorie”, tema scelto per l’edizione 2024 dalla direttrice artistica, Milena Tancredi: “Ascolto, fruibilità e tattilità saranno le coordinate di questa edizione. Giocheremo con le tecniche della narrazione, orale e scritta, ci faremo catturare dal fascino dei pupi siciliani e del kamishibai (spettacolo teatrale di carta nato in Giappone nel XII secolo, ndr), guidati come sempre dai più autorevoli protagonisti della letteratura per ragazzi, autori delle più significative pubblicazioni sugli argomenti che affronteremo”.

I nomi più attesi di questa edizione, tra graditissimi ritorni e debutti, sono quelli di Gek Tessaro, Giusi Quarenghi, Sonia Possentini, Emanuela Nava, Giulia Orecchia, Vittoria Facchini, Beniamino Sidotti, Fuad Aziz, Elisa Mazzoli, Beatrice Zerbini, Elisa Mantoni, Giovanni Colaneri, Enzo Covelli, Lucia Schirali, Malusa Kosgran, Alfonzo Cuccurullo, Cristina Petit e il padrino della 14esima edizione, Simone Rea, che inaugurerà il festival domenica 20 ottobre, alle ore 10:30 in Fondazione, con una performance dal vivo e l’inaugurazione della mostra “Raccontare per immagini”. Edizione che si chiuderà domenica 27 ottobre, a partire dalle 17:30 al Teatro del Fuoco, con il concerto della Fondazione Musicalia e la speciale esibizione di un giovanissimo puparo palermitano, il tredicenne Antonio Tancredi Cadili.

Le prenotazioni per partecipare agli appuntamenti di Buck 2024 (il programma si scarica dal sito buckfestival.it) si sono aperte lunedì 7 ottobre e proseguiranno fino ad esaurimento dei (tanti) posti disponibili, sia per le scuole che per le famiglie (info e prenotazioni: segreteriabuck@lamagnacapitana.it, oppure 0881.706448).



Pubblicato il 8 Ottobre 2024