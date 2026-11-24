(Adnkronos) – Ha preso il via ad Arezzo la 21esima edizione del Forum Risk Management in Sanità dedicata, quest’anno, al tema ‘Dopo il Pnrr quale Sanità: equità, qualità e prossimità delle cure, sanità digitale’. Ad aprire i lavori, in collegamento streaming, è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Dialogando con il presidente del Forum, Vasco Giannotti, il ministro ha ribadito l’impegno dell’esecutivo sul fronte del personale, affermando: “Stiamo lavorando per trovare risorse per premiare chi lavora in maniera esclusiva all’interno del Servizio sanitario nazionale”. Di segno opposto – riferisce una nota – il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Con questa manovra il Governo rischia di tagliare le ali alla sanità pubblica”, ha sottolineato, ricordando l’intervento di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome “tra le voci che con grande onestà intellettuale riconoscono questo rischio”.

Sotto la guida di Vasco Giannotti, presidente del Forum Risk Management, la prima giornata ha subito acceso i riflettori sulle priorità del sistema. “Mentre si discute la Legge di Bilancio, da questa assemblea parte un appello chiaro al Parlamento affinché si trovino le risorse per sostenere la sanità – ha puntualizzato – Domani qui al Forum verrà presentato il nuovo Piano sanitario nazionale, atteso da vent’anni, è lo strumento d’eccellenza per programmare gli investimenti e guidare lo sviluppo del sistema. Rivendichiamo con orgoglio il merito di averne invocato la necessità già nella scorsa edizione, arrivando finalmente oggi alla sua presentazione”.

Nei prossimi giorni, insieme a ministero della Salute, Regioni e Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il Forum affronterà il nodo delle liste d’attesa, analizzando appropriatezza delle prestazioni, gestione delle agende e superamento delle disuguaglianze territoriali. È previsto anche un focus sul Dm 77 e sul post-Pnrr, per fare il punto su Case della comunità, ospedali di comunità e Centrali operative territoriali. In programma, inoltre, approfondimenti sul ruolo del direttore sanitario, sulla cybersicurezza e sull’intelligenza artificiale, con la seconda edizione dell’AI Award. Centrale, infine, il tema dell’umanizzazione delle cure, ispirato all’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sulla difesa della persona nell’era tecnologica.

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Pubblicato il 24 Novembre 2026