Ajax, tifoso insulta e Berghuis lo prende a pugni – Video

(Adnkronos) – Un tifoso insulta, Steven Berghuis reagisce e sferra un pugno. Il centrocampista dell'Ajax è stato protagonista di un gesto riprovevole dopo il match perso per 3-1 sul campo del Twente, con conseguente mancata qualificazione dei Lancieri alla prossima Champions League. I video diffusi su Twitter mostrano il comportamento di Berghuis. Prima di salire sul pullman, il calciatore reagisce alle parole di un tifoso avversario e sferra un pugno. "Mi pento della mia azione, non avrei dovuto farlo. Dopo ogni trasferta riceviamo una valanga di insulti mentre magari firmiamo autografi ai tifosi che lo chiedono. Ormai ci sono abituato, ma la gente pensa di poter gridare qualsiasi cosa. La mia reazione non va bene, devo essere un esempio come giocatore dell'Ajax", le parole di Berghuis riportate da De Telegraaf. Non è chiaro cosa, nel dettaglio, abbia fatto scattare la reazione del calciatore. Non è escluso che Berghuis sia scattato dopo aver sentito insulti razzisti al suo compagno Bryan Brobbey.

Pubblicato il 28 Maggio 2023