Aixam rinnova l’ingresso di gamma, arriva Easy con elettrico e termico

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Aixam Mega Italia rilancia la propria offerta nel segmento delle minicar con il debutto di AIXAM Easy. La nuova linea si propone come riferimento nel comparto delle citycar leggere ed è disponibile sia in versione elettrica sia termica, con un posizionamento di prezzo competitivo e contenuti finora tipici di categorie superiori.

Easy introduce un frontale completamente ridisegnato con fari LED integrati a filo carrozzeria, cofano anteriore sollevabile per facilitare la manutenzione e un abitacolo aggiornato. Tra le novità spiccano i nuovi sedili monoscocca “

Baquet

” in TEP Nabuk, tre bocchette di aerazione, un ampio deflettore sotto parabrezza e un supporto centrale per smartphone. La gamma Easy sarà proposta in due allestimenti: Easy Access, configurazione essenziale orientata a semplicità e funzionalità, ed Easy Chic, versione più ricca disponibile sia per l’elettrico con batteria da 7,5 kWh sia per il termico. Quest’ultima offre, tra le dotazioni, cerchi in lega da 14 pollici, finiture interne in tinta carrozzeria, altoparlanti Bluetooth, terzo stop a LED, aletta parasole e maniglia lato passeggero.

Tom Faget, Direttore Generale Aixam Mega Italia ha dischiarato per l'occasione “Con la nuova Easy compiamo un passo decisivo nel rendere la mobilità urbana più accessibile e moderna. Abbiamo ripensato completamente il prodotto, introducendo soluzioni tecnologiche e di comfort che fino a pochi anni fa erano riservate ai segmenti superiori. Easy rappresenta la porta d’ingresso ideale nel mondo Aixam, senza rinunciare a qualità e sicurezza.”



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Pubblicato il 17 Aprile 2026