Aixam Mega consolida la presenza in italia

Aixam Mega consolida il proprio posizionamento nel mercato italiano dei quadricicli leggeri e si conferma tra i protagonisti della nuova mobilità urbana, sostenuta dalla crescita della domanda di soluzioni compatte, sostenibili e adatte ai contesti cittadini. Nel 2025 la società ha registrato un rafforzamento del proprio posizionamento competitivo grazie soprattutto all’espansione dell’offerta elettrica. Le immatricolazioni dei modelli e-Aixam sono cresciute del 35% rispetto all’anno precedente, mentre la linea e-Minauto ha segnato un incremento del 269% su base annua. Il direttore generale Tom Faget ha dichiarato “questi risultati confermano la strategia di Aixam Mega orientata a una crescita sostenibile e a lungo termine, in linea con l’evoluzione strutturale del mercato dei quadricicli, sempre più polarizzato tra soluzioni elettriche e prodotti ad alto valore d’uso. Abbiamo consolidato il nostro posizionamento attestandoci come secondo produttore in Italia. Viste le richieste del mercato continueremo ad incrementare progressivamente la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica mantenendo però l’alternativa della motorizzazione termica”.

Dal punto di vista dei modelli, City ed e-City si confermano tra le vetture più apprezzate, con un posizionamento particolarmente solido nelle principali aree italiane. Nelle province di Roma e Milano, i modelli City ed e-City occupano stabilmente le prime posizioni tra i quadricicli più venduti, mentre nella provincia di Napoli emerge una forte preferenza per la versione Coupé, seguita da City ed e-City,

Pubblicato il 12 Febbraio 2026