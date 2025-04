Aixam amplia la gamma con due nuove minicar

(Adnkronos) –

Aixam MEGA rafforza il proprio ruolo di riferimento nel settore dei quadricicli leggeri presentando due nuovi modelli: la e-City GTO, minicar elettrica dalle prestazioni elevate, e la MINAUTO Access Diesel Euro 5+, il quadriciclo termico più economico della categoria. La e-City GTO rappresenta la risposta concreta alla crescente domanda di mobilità sostenibile. Grazie a una batteria evoluta, offre un'autonomia del 50% superiore rispetto alla media del segmento, con un massimo di 113 km. Il design sportivo si combina con dotazioni tecnologiche avanzate, come il tablet touch da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema ABS, disponibile come optional, amplia la sicurezza a bordo, in linea con gli altri modelli elettrici della gamma. Parallelamente, Aixam propone la nuova MINAUTO Access Diesel Euro 5+, equipaggiata con un motore KUBOTA bicilindrico, privo di filtro antiparticolato e AdBlue. È la soluzione ideale per chi cerca affidabilità, semplicità e costi contenuti. Disponibile anche in versione elettrica, si posiziona come modello entry-level, garantendo un ottimo compromesso tra prezzo e dotazione. Con queste due novità, Aixam propone ora una gamma composta da 10 modelli: 7 disponibili in doppia alimentazione (elettrica e diesel), 2 esclusivamente elettrici e 1 solo termico. Un’offerta pensata per soddisfare le esigenze più diverse, tra sostenibilità e convenienza. Il Marchio raggiunge una quota del 30,6%, e un forte posizionamento anche in Italia, dove ha raggiunto il 25,1% di quota e 4.358 unità immatricolate. Fondata nel 1983, oggi l’azienda fa parte del Gruppo Polaris e dispone di tre stabilimenti produttivi in Francia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2025