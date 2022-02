Air show a delle Frecce Tricolori a Vieste

Le Frecce Tricolori tornano a volare sui cieli della Puglia, e dopo Molfetta e Bari (7 e 8 maggio), il 26 giugno daranno vita all’air show a Vieste, unica tappa in Capitanata. L’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica militare italiana è stata inserita nel programma delle manifestazioni per Vieste Estate 2022, e sicuramente rappresenterà uno degli eventi clou del cartellone estivo. Per due anni consecutivi, l’epidemia aveva fermato lo spettacolo che a giugno finalmente si svolgerà, e farà felici i tanti appassionati che si riverseranno sul lungomare di Vieste per assistere all’air show. “Un altro grande appuntamento, una vetrina nazionale per la nostra città” – afferma la vice sindaco e assessora al Turismo, Rossella Falcone.“Quest’anno Vieste è stata nuovamente inserita nel calendario nazionale dopo lo stop forzato degli ultimi due anni causa pandemia. Siamo davvero orgogliosi di rappresentare la provincia di Foggia. Uno show che ha sempre richiamato un grande numero di spettatori. Sono certa che il prossimo 26 giugno tanta gente verrà a Vieste per assistere allo spettacolo della Pattuglia Acrobatica e per trascorrere qualche giorno di inizio estate in una Vieste che anche in bassa stagione è in grado di offrire eventi e servizi di qualità”.

