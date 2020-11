AIL Foggia, tornano le Stelle di Natale

Tornano anche quest’anno le Stelle di Natale AIL per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. Un lavoro che non si ferma, nonostante la pandemia. Proprio per far fronte all’attuale contingenza epidemiologica Sars-Cov 2, la campagna solidale Stelle di Natale AIL 2020 parte con qualche settimana di anticipo. Diverse sono le modalità di acquisto: telefonicamente, si può chiamare lo 0881-661096 lunedì-martedì-mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00/giovedì dalle 17.30 alle 19.30, o il numero di cellulare 350-1627663; oppure si può inviare una mail adfoggiaail@gmail.com.

Per consentire a tutti di acquistare le Stelle di Natale presso la sede di via Zuretti, 31 a Foggia in assoluta sicurezza, si consiglia di utilizzare queste stesse modalità di contatto, oppure di contattare i referenti abituali di fiducia. Il prezzo delle Stelle di Natale AIL, come per gli anni passati, è di 12 euro. Con l’acquisto delle stelle solidali si finanzieranno le attività di ricerca oncoematologica presso l’Università degli Studi di Foggia e presso gli OORR di Foggia, l’acquisto di macchinari diagnostici di alto valore tecnologico, il servizio di assistenza rivolto ai pazienti che effettuano terapie e trapianto fuori dal proprio domicilio, il potenziamento delle attività laboratoriali all’interno dei reparti di Ematologia Ospedaliera attraverso borse di studio dedicate rivolte a tecnici di laboratorio biomedico…e tanto altro.

Condividi sui Social!