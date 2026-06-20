Aida trionfa in Arena, sold out e dieci minuti di ovazioni per Daniel Oren

(Adnkronos) – Un'Arena di Verona sold out ha salutato con entusiasmo il ritorno di Aida, l'opera simbolo del Festival lirico areniano, che venerdì sera ha conquistato il pubblico con una prima da tutto esaurito. Al termine dello spettacolo, dieci minuti di applausi, ovazioni e ripetute chiamate alla ribalta hanno celebrato il maestro Daniel Oren, protagonista sul podio di una serata che ha confermato il forte legame tra il capolavoro di Giuseppe Verdi e l'anfiteatro veronese. Come da tradizione, dopo il titolo inaugurale del Festival, la nuova produzione de La Traviata, è tornata in scena l'opera che dal 1913 rappresenta l'anima stessa dell'Arena. La recita di venerdì 1 9 giugno, la numero 778 nella storia areniana di Aida, ha riportato sotto i riflettori la celebre produzione "di cristallo" firmata da Stefano Poda, regista, scenografo, costumista, lighting designer e coreografo, già protagonista dell'apertura del 100° Festival. L'allestimento continua a stupire per il suo impatto visivo: giochi di luce, trasparenze, laser, materiali innovativi e monumentali scene di massa dialogano con l'architettura bimillenaria dell'anfiteatro, trasformandolo in parte integrante della narrazione. L'immaginario dell'Antico Egitto si fonde con richiami all'alta moda e all'arte contemporanea, dando vita a uno spettacolo di grande suggestione estetica. Sul piano musicale, Daniel Oren ha guidato con autorevolezza l'Orchestra e il Coro della Fondazione Arena, preparato da Roberto Gabbiani, confermando ancora una volta il suo profondo rapporto con l'anfiteatro veronese, dove ha superato le 550 presenze sul podio in 38 stagioni. In scena anche il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino e centinaia di mimi, comparse e giovani danzatori. Ad animare il dramma verdiano un cast internazionale di primo piano. Nel ruolo della principessa etiope Aida ha brillato Maria José Siri, affiancata da Clémentine Margaine nei panni di Amneris e da Yusif Eyvazov nel ruolo di Radamès. Completavano il cast Simon Lim come Ramfis, Abramo Rosalen come Re d'Egitto e Amartuvshin Enkhbat nel ruolo di Amonasro. Tra spettacolarità e introspezione, la vicenda di amore, gelosia, guerra e sacrificio ha coinvolto il pubblico dall'inizio alla fine, culminando in un finale carico di emozione che ha scatenato una lunga standing ovation. Il successo della prima conferma ancora una volta la centralità di Aida nel cartellone areniano e inaugura nel migliore dei modi il ciclo delle sei rappresentazioni in programma fino al 24 luglio. Un ritorno accolto con entusiasmo da spettatori italiani e stranieri, che hanno tributato all'opera di Verdi e ai suoi interpreti uno dei più calorosi consensi delle ultime stagioni. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 20 Giugno 2026