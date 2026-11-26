“L’innovazione sta cambiando le regole del gioco: oggi la competitività si sta spostando dall’efficienza all’efficacia. La sfida di domani è capire cosa si può fare di nuovo con le tecnologie emergenti”. Lo ha detto Francesco Salzano, Head of Business Transformation & Innovation Sace, in occasione della quarta edizione dell’Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, intitolata ‘Digitale, la trasformazione accelera’, che si è svolta a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 26 Novembre 2026