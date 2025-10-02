Ai, Romano (Amici della Sirti): “L’intelligenza artificiale al servizio di reti e utenti”

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale non solo semplifica i processi, ma indirizzerà le nuove tecnologie per servire al meglio sia i gestori che gli utenti finali". Così Francesco Romano, presidente dell'associazione Amici della Sirti, intervenendo al convegno 'Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai', organizzato oggi nel capoluogo meneghino nel contesto della Milano Digital Week. Romano si è poi soffermato sul ruolo dell'Associazione che rappresenta: "L'associazione Amici della Sirti ha lo scopo di salvaguardare e preservare lo spirito di appartenenza di una società più che centenaria, che ha costruito le reti di telecomunicazioni in tutto il mondo. Oggi continua a riunire personalità ancora attive nel settore delle telecomunicazioni e punta a implementare queste nuove tecnologie, pur mantenendo vivo il legame con la sua tradizione storica", precisa. "Lo scopo dell'Associazione non è solo quello di preservare la storia – approfondisce – ma anche di dare nuove opportunità ai nostri associati per aggiornarsi e formarsi sulle tecnologie emergenti", conclude.

Pubblicato il 2 Ottobre 2025