Ai Riuniti il 40% di accessi in più per i colpi di calore

L’ondata di caldo che da settimane investe la Capitanata comincia a farsi sentire anche negli ospedali. Al Policlinico Riuniti di Foggia, dove le temperature hanno ormai raggiunto i 40 gradi nelle ore più calde della giornata senza scendere sotto i 30 gradi nemmeno in serata, gli accessi al pronto soccorso per malori riconducibili alle alte temperature sono aumentati di circa il 40% rispetto alla media ordinaria. A registrare il dato è il personale della struttura di emergenza. “C’è un aumento degli accessi in pronto soccorso, anche se in linea con quanto osservato negli stessi periodi delle estati precedenti”, spiega Rosalba Fiorile, medico in servizio al pronto soccorso del Policlinico. L’incremento interessa soprattutto persone anziane, pazienti fragili, affetti da più patologie e malati oncologici. I casi più frequenti riguardano febbre, disidratazione, alterazioni dell’equilibrio elettrolitico con stati di confusione, disorientamento, debolezza e altri disturbi provocati dalle elevate temperature. “Le altre patologie non vanno in vacanza, ma non registrano lo stesso incremento delle condizioni correlate al caldo”, sottolinea Fiorile, ricordando che l’aumento degli accessi è iniziato già dalla seconda metà di giugno. Da qui l’invito a seguire le più comuni misure di prevenzione, a partire da una corretta idratazione, evitando di esporsi nelle ore più calde e prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Il medico richiama inoltre i cittadini a utilizzare il pronto soccorso solo per le reali emergenze, ricordando che il sistema sanitario dispone di percorsi assistenziali specifici per i casi non urgenti, così da garantire una risposta tempestiva alle situazioni più gravi.



Pubblicato il 18 Luglio 2026