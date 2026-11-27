(Adnkronos) – “In un periodo di profonda trasformazione, le imprese devono essere accompagnate a cavalcare questa transizione digitale, che rappresenta un momento di opportunità. Per fare questo, un ecosistema industriale come il nostro, focalizzato soprattutto su piccole e medie imprese, se non addirittura microimprese, ha bisogno di essere sostenuto in un percorso di cambiamento che parte da formazione e competenze per arrivare a processi di digitalizzazione che consentano alle imprese di essere resilienti e mantenere una competitività in uno scenario instabile e di forte cambiamento”. Lo ha detto Donatella Proto, Dirigente Generale della Dg Nuove Tecnologie Abilitanti Mimit, in occasione del working lunch ‘Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana’ a Palazzo dell’Informazione a Roma, organizzato in occasione del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

“Le tecnologie rappresentano sicuramente un’opportunità, e ci sono anche una serie di strumenti che vengono messi a disposizione delle imprese, come il libero ammortamento e i centri di competenza che le affiancano insieme alle nostre fondazioni, in particolare l’Istituto nazionale per l’intelligenza artificiale – spiega Proto – per poter fare questo processo di cambiamento, questo salto di qualità che passa non da una mera applicazione delle tecnologie, ma dall’utilizzo delle tecnologie all’interno dei processi produttivi con un cambiamento anche di tipo manageriale, che possa consentire di sfruttare questa opportunità che le tecnologie offrono. Non si tratta solo di alfabetizzazione digitale, ma anche di competenze ibride: all’interno delle tecnologie, infatti, è necessario favorire le sinergie tra varie professionalità, che possano consentire di radicare le tecnologie all’interno dei processi organizzativi – sottolinea – e fare in modo che la tecnologia rappresenti non solo uno strumento di maggiore accessibilità, ma anche di inclusività per categorie che possano trovare anche nuove opportunità di impresa nelle tecnologie”.

“Da questo punto di vista, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme anche al Ministero del Lavoro con il Fondo Nuove Competenze, ha messo a terra una serie di strumenti che possono favorire questo processo e consentire di approfittare di queste opportunità, in un percorso di cambiamento in cui le istituzioni intendono essere sempre a fianco dell’impresa, cercando di leggere nel modo migliore i fabbisogni e di capire quali sono le necessità delle imprese, per creare degli strumenti adatti a poter sfruttare queste opportunità e favorire questo processo di cambiamento necessario per mantenere la competitività in un momento, come detto, di grande instabilità internazionale”, conclude Proto.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026