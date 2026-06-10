Ai: Marchiori (Archiva) ‘opportunità che va guidata, non inseguita’

(Adnkronos) – "Il punto centrale, a nostro avviso, è accelerare una transizione che è inevitabile, ma che deve essere controllata. Queste nuove tecnologie conferiranno un vantaggio competitivo a chi saprà cavalcarle per primo, ma potrebbero riservare brutte sorprese a chi, per eccessivo entusiasmo, si farà guidare dalla tecnologia anziché restarne il vero pilota". Così Loris Marchiori, Corporate Communication Director di Archiva, azienda specializzata in Enterprise Content and Process Management che ha organizzato – a Verona – l'evento 'Brain', in collaborazione con Sap Italia, realtà specializzata nelle applicazioni aziendali e nella Business AI.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026