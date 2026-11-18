“Per noi è molto importante investire su quella che è l’educazione informatica e dare ai nostri clienti tutti gli strumenti per fare le scelte giuste in ottica sempre di protezione dei dati”, lo ha detto la Ceo di Pulsee Luce e Gas, Alicia Lubrani, a margine dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell’era dell’AI”, organizzato da Pulsee e tenutosi a Roma presso l’hotel St Regis.



Pubblicato il 18 Novembre 2026