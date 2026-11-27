L’intelligenza artificiale sta aprendo frontiere inedite per istituzioni e organizzazioni. Per tradurre queste rapide trasformazioni in valore, interpretandone le potenzialità e gestendone i rischi, occorrono competenze aggiornate, investimenti e sinergie. Esperti del settore si sono ritrovati a Roma, a Palazzo dell’Informazione, per discutere di questi temi in occasione della quarta edizione dell’Adnkronos Q&A, dedicata all’intelligenza artificiale e intitolata ‘Digitale, la trasformazione accelera’.



Pubblicato il 27 Novembre 2026