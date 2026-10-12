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Ai, Gerardini (Assolombarda): “”Bisogna avere dei capitali per poter investire””

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“Nell’uso dell’Intelligenza artificiale non bisogna più trovare delle persone competenti e capaci, ma bisogna avere dei capitali per poter investire. La sfida per stare sul mercato è una sfida di sopravvivenza per portarla nei nostri processi e per poterlo fare abbiamo bisogno di capital, di asset”. Lo ha detto Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.


Pubblicato il 12 Ottobre 2026

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