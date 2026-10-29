AI, Fava (Inps): “Necessario nuovo approccio per rilancio occupazione in Italia”

L’evento sull’AI tenutosi a Roma ha visto la stretta collaborazione tra Issa e Inps. Per l’ente previdenziale italiano era presente anche il presidente Gabriele Fava che ha voluto rimarcare l’importanza della collaborazione con Issa ma soprattutto ha sottolineato come bisogna “disegnare a livello internazionale il nuovo approccio verso l’intelligenza artificiale per preservare e rilanciare l’occupazione sia in Italia che a livello globale”.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026