Attualità

AI, Fava (Inps): “Necessario nuovo approccio per rilancio occupazione in Italia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

L’evento sull’AI tenutosi a Roma ha visto la stretta collaborazione tra Issa e Inps. Per l’ente previdenziale italiano era presente anche il presidente Gabriele Fava che ha voluto rimarcare l’importanza della collaborazione con Issa ma soprattutto ha sottolineato come bisogna “disegnare a livello internazionale il nuovo approccio verso l’intelligenza artificiale per preservare e rilanciare l’occupazione sia in Italia che a livello globale”.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Intersections 2026, Telloni (Havas Health Network Italia): “AI? Il rischio è l’appiattimento nelle

6 minuti fa

Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle

6 minuti fa

Tecnologia, L’AI sta trasformando il mondo del lavoro. Issa e Inps le misure da adottare

16 minuti fa

Calderone: “Non si può fermare l’Ai nel mondo lavoro ma uomo sempre al centro”

16 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio