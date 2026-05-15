AI è un moltiplicatore di efficacia per il settore immobiliare

(Adnkronos) – Intelligenza artificiale e real estate rappresentano oggi un binomio in forte espansione. Secondo il report AI in Real estate market 2026 di Research and markets, il mercato globale dell’AI applicata al settore immobiliare passerà da 301,58 miliardi di dollari nel 2025 a 404,9 miliardi nel 2026, con una crescita annua del 34,3%. Ne parla acon Adnkronos/Labitalia Michele Campagnoni, amministratore delegato di Hubique, la realtà proptech partecipata da Apside (joint venture costituita da Intesa Sanpaolo e Zest spa), dalla Holding FG Invest di Alessandro Gatti e da numerosi business angel, che rafforza la propria presenza nel settore con tre software proprietari e servizi digitali ad alta innovazione. “L’AI – afferma Campagnoni – rappresenta oggi una leva strategica per tutto il comparto, ma servono strumenti concreti, personalizzabili e dall’interfaccia user friendly, per trasformarne il potenziale in risultati reali. Il punto non è sostituire il lavoro degli operatori, ma liberarli da attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo. Oggi un agente immobiliare può passare ore tra inserimento dati, e-mail o per ricontattare i potenziali nuovi clienti: con l’intelligenza artificiale molte di queste operazioni diventano automatiche, permettendo di dedicare più tempo alla consulenza e la relazione con le persone, che resta la parte più importante del lavoro”. Per gli sviluppatori, costruttori immobiliari e gli operatori contract, Hubique ha creato RealHub, la piattaforma all-in-one che riunisce in un unico spazio di lavoro pipeline di vendita, CRM, gestione delle attività di cantiere, automazione del marketing e strumenti di controllo finanziario. “L’AI consente di avere una visione aggiornata e automatica dell’andamento economico dei progetti, segnalando criticità o divergenze rispetto agli obiettivi prefissati, in tempo reale. Questo permette ai team di intervenire tempestivamente, senza dover ricostruire manualmente report complessi”, prosegue Campagnoni. Per le agenzie immobiliari, Hubique ha aggiornato l’App Hub Agency, pensata per supportare gli agenti nelle attività operative ed elevare il loro lavoro di consulenza. Tra le funzioni presenti: home staging, realizzazione di annunci dedicati, planimetrie e sistema di valutazione immobiliare in tempo reale, oltre alla presenza di un agente artificiale dedicato ad attività come il follow-up dei clienti e ricerca di nuove opportunità commerciali. “Dopo aver visitato una casa – dice – il sistema può inviare automaticamente un messaggio personalizzato al cliente, suggerire immobili simili e aggiornare i dati senza che l’agente debba fare nulla. Oppure può generare in pochi secondi annunci ottimizzati per diversi portali, partendo da semplici input. Sono attività che prima richiedevano molto tempo e che oggi diventano immediate, aumentando la produttività senza perdere qualità”. Hubique ha creato anche una piattaforma dedicata alla creazione di agenti di intelligenza artificiale per le PMI, per automatizzare e rendere più efficienti i processi di relazione con i clienti, generando ricadute positive su produttività e capacità commerciale. “Non si tratta – spiega – di semplici chatbot, ma di veri e propri agenti che possono prendere decisioni, interagire con i sistemi aziendali e gestire flussi di lavoro, ma rispetto ad altri prodotti più standard reperibili sul mercato, fortemente personalizzati per il cliente. Un altro esempio concreto riguarda la gestione delle richieste in ingresso: un agente AI può qualificare automaticamente i contatti, rispondere alle domande più frequenti 24 ore su 24 e indirizzare solo le opportunità più rilevanti al team commerciale. In questo modo gli operatori lavorano meglio, non di più”. “Il nostro obiettivo è anticipare i trend del settore proponendo tecnologie personalizzabili capaci di generare efficienza nei processi e accelerare le conversioni. L’intelligenza artificiale è un moltiplicatore di efficacia: riduce il tempo operativo e aumenta il valore del lavoro umano. Ed è proprio questa combinazione che farà la differenza nel futuro del real estate”, conclude Michele Campagnoni.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026