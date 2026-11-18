Attualità
AI, Dona (Unc): “Opinione pubblica ha paura, necessario confronto con nuove tecnologie”
“C’è tanta preoccupazione nell’opinione pubblica. Bisogna pensare che le difficoltà nel confrontarsi con le nuove tecnologie non sono soltanto di questi giorni, ma risalgono a tutte le ere nelle quali queste hanno fatto un salto”. Così il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, a margine dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell’era dell’AI”, organizzato da Pulsee e tenutosi a Roma presso l’hotel St Regis.
Pubblicato il 18 Novembre 2026