“C’è tanta preoccupazione nell’opinione pubblica. Bisogna pensare che le difficoltà nel confrontarsi con le nuove tecnologie non sono soltanto di questi giorni, ma risalgono a tutte le ere nelle quali queste hanno fatto un salto”. Così il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, a margine dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell’era dell’AI”, organizzato da Pulsee e tenutosi a Roma presso l’hotel St Regis.



Pubblicato il 18 Novembre 2026