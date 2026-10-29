Attualità

Ai, Conte (Inps): “Mondo è mutevole, enti devono affrontare questi cambiamenti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Tra i più grandi fautori del seminario sull’AI tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind c’è il direttore centrale delle relazioni internazionali dell’istituto di previdenza sociale, Giuseppe Conte. “Le nostre organizzazioni si stanno trasformando per affrontare un mondo sempre più mutevole. Le nostre istituzioni di sicurezza sociale devono affrontare tutte queste grandi trasformazioni della società per garantire la sicurezza alle aziende, ai cittadini, ai pensionati e a tutto il mondo del lavoro”, ha sottolineato.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Intersections 2026, Telloni (Havas Health Network Italia): “AI? Il rischio è l’appiattimento nelle

6 minuti fa

Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle

6 minuti fa

Tecnologia, L’AI sta trasformando il mondo del lavoro. Issa e Inps le misure da adottare

16 minuti fa

Calderone: “Non si può fermare l’Ai nel mondo lavoro ma uomo sempre al centro”

16 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio