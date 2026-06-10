Sostenibilità

Ai: Cohen (TeamSystem), ‘investiti 250 mln per soluzioni dedicate ai nostri clienti’

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(Adnkronos) – "Abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni, negli ultimi tre anni, per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno di loro". Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell'ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Giugno 2026

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