Ai Cancelli di Ostia finestrini distrutti e auto razziate, ladri (ancora) in azione al ‘Mare di Roma’

(Adnkronos) – Ritornare dopo una giornata al mare e ritrovare i vetri della propria auto in frantumi o, quando si è fortunati, la serratura forzata e l'abitacolo svuotato di quanto lasciato al suo interno. Accade ai Cancelli di Ostia. Come avevano già raccontato all'Adnkronos gli avventori delle spiagge di Castelporziano, segnalando come "da vent’anni le solite bande di ladri scorrazzano indisturbate saccheggiando le auto di chi viene ai Cancelli", anche nel corso dello scorso weekend, al 'Mare di Roma' ladri si sono intrufolati nelle auto parcheggiate, forzando portiere e rompendo vetri, per prendere qualsiasi cosa dagli abitacoli. Nella stessa domenica in cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri celebrava "il grandissimo successo" delle "nostre spiagge attrezzate, sicure e vigilate", molte persone si sono dunque trovate dunque a fare i conti con la microcriminalità: "Io e un'amica eravamo venute ai Cancelli per un compleanno che un nostro amico aveva deciso di festeggiare qui – racconta la 30enne Alessandra I. all'Adnkronos – Abbiamo lasciato la macchina, una Fiat 500, proprio vicino all'ingresso del 2° Cancello: mi sono accorta solo quando sono arrivata a casa che tutte le cose che avevo nel portabagagli erano sparite. Quando siamo andati via, verso le 22, non c'era alcun segno di scasso apparente: io avevo lasciato la sacca della palestra, mentre la mia amica lo zaino e la sua borsa. Dentro avevamo le chiavi di casa, alcuni vestiti di ricambio, la piastra per i capelli, trucchi, caricabatterie e powerbank per i cellulari". Meno fortunato Manuel M., 25 anni, che ha ritrovato il vetro della sua Golf in mille pezzi: "Domenica sono arrivato in spiaggia verso mezzogiorno e ho parcheggiato nei pressi del 3° cancello. Quando sono andato via, dopo le 21, ho trovato il finestrino posteriore sinistro rotto. Dentro la macchina non avevo niente – racconta – hanno rubato un paio di scarpe da buttare, che usavo per andare al mare, e un pacchetto di salviettine umidificate dal portaoggetti. Null'altro". A denunciare, i due ragazzi però non pensano: "Faccio prima a riparare il danno da solo, meno tempo e meno pratiche", dice Manuel, mentre per Alessandra "sarebbe inutile, visto che mi sono accorta del furto solo ore dopo, quando sono tornata a casa mia a Roma. Di certo, però, i Cancelli non mi rivedranno mai più". Stagione balneare decisamente no dunque per i Cancelli, che, a fine luglio, sono ancora ridotti a una distesa di sabbia con servizi al lumicino: quelli igienici a singhiozzo (funzionano solo in tre delle sette postazioni), quelli di salvamento e di ristorazione che ancora, a quasi un mese dal bando, devono partire quasi ovunque. A tutto ciò si aggiunge un tema di sicurezza che migliaia di persone ogni fine settimana si trovano a dover affrontare, con costi non indifferenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2025