(Adnkronos) – “Siamo in un momento di grandi trasformazioni e anche il mondo della formazione sta cambiando: si sta andando sempre più verso strumenti intelligenti come quello che può essere un tutor Ai. Ci sono già esperienze positive come quella di Seoul, dove l’obiettivo era formare persone anziane per l’utilizzo di app e mail. Le attività prevedevano un docente che spiegava le lezioni mentre le esercitazioni continuavano con un umanoide che rispiegava le cose che il discente non aveva capito. Un tutor, se programmato bene, può portare effetti positivi. Poter avere a disposizione una macchina virtuale che ci permette di esercitarci quando vogliamo diventa sicuramente un qualcosa di estremamente positivo”. Lo ha detto Andrea Cafà, presidente Fonarcom e presidente UniEticPmi, partecipando oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

La formazione diventa quindi “sempre più personalizzata attraverso anche l’utilizzo di piattaforme adattive, che permettono di erogare i contenuti necessari, rispettando i tempi di apprendimento – spiega Cafà – Oggi dobbiamo iniziare a vedere le nuove organizzazioni dove ci sono persone, strumenti e umanoidi per un uso consapevole e responsabile della tecnologia. L’osservatorio nasce per cercare di dare la possibilità a imprenditori e Hr di incontrarsi con ricercatori che già hanno avuto delle esperienze di adozione di intelligenza artificiale e confrontarsi per introdurre l’Ai in azienda evitando che, specie quelle piccole, restino indietro. Due aziende possono acquistare la stessa tecnologia ma avere risultati completamente diversi. Ci sono aziende che erano partite velocemente per adottare sistemi di intelligenza artificiale – racconta – Hanno dovuto rallentare e coinvolgere le persone, formarle, per far capire che l’Ai non è una minaccia, che non ti toglierà il posto di lavoro, ma hanno insegnato loro a utilizzarla come supporto. Tutto – conclude – passa dalla formazione”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026