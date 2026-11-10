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Ai, Bianco (THEA): “”da governare con alfabetizzazione sanitaria e digitale””

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“L’intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, noi possiamo solo capire come governarla. Bisogna investire in alfabetizzazione sanitaria e digitale”. Lo afferma Daniela Bianco, partner e responsabile della practice Health & Life Sciences di The European House – Ambrosetti, a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità ‘Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro’.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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