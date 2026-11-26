Ai, Barachini (Pcm): “”Nell’informazione il controllo umano è imprescindibile, altrimenti è rischio

“L’Ai è uno strumento eccezionale ma in alcuni settori va governato, quello dell’informazione è tra questi. Il controllo umano è necessario. La moltiplicazione di contenuti mistificati o falsi è un vero rischio democratico”. Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione, partecipando a ‘Digitale, la trasformazione accelera’, la quarta edizione dell’Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, in svolgimento a Palazzo dell’Informazione a Roma.



Pubblicato il 26 Novembre 2026