Attualità

Ai, Barachini: “Deve essere strumento, lavoro umano resta centrale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale oggi è un tema che dobbiamo affrontare assolutamente perchè dobbiamo equilibrare o riequilibrare il sistema editoriale. L'intelligenza artificiale rischia di cambiare sia le dinamiche del lavoro giornalistico, sia anche la percezione dei cittadini riguardo l'informazione. Bisogna fare si che l'intelligenza artificiale sia uno strumento ma resti la responsabilità editoriale e il lavoro umano, la verifica delle fonti e dell'affidabilità delle informazioni. Questo serve anche a ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'Editoria, conversando con Adnkronos a margine di Capri Talks, la 'due giorni' di confronto organizzata da Spin Factor a Capri.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

La Russa: “Fiducia da mondo economico, spero peggio stia passando”

17 minuti fa

Governo, P. De Luca (Pd): “Tradite tutte le promesse, noi pronti per cambiare rotta”

17 minuti fa

Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero corpi

26 minuti fa

Roma-Lazio e finale Internazionali, scatta il piano sicurezza: oltre mille forze di polizia in campo

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi