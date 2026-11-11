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Agrofarma, Scaglia: “”Per autorizzare una nuova molecola possono servire oltre dieci anni””

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“Oggi esistono delle lentezze burocratiche che impediscono di impiegare tempestivamente delle soluzioni innovative che rappresenterebbero sicuramente un contributo importante per migliorare la redditività degli agricoltori e anche l’impatto ambientale». È la criticità evidenziata da Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica, intervenuto a Bologna in occasione della presentazione del settimo Osservatorio Agrofarma. I tempi per l’autorizzazione di una nuova molecola, sottolinea, possono arrivare a superare i dieci anni.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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