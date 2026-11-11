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Agrofarma, Scaglia: “”Per autorizzare una nuova molecola possono servire oltre dieci anni””
«Oggi esistono delle lentezze burocratiche che impediscono di impiegare tempestivamente delle soluzioni innovative che rappresenterebbero sicuramente un contributo importante per migliorare la redditività degli agricoltori e anche l’impatto ambientale». È la criticità evidenziata da Massimo Scaglia, presidente di Agrofarma-Federchimica, intervenuto a Bologna in occasione della presentazione del settimo Osservatorio Agrofarma. I tempi per l’autorizzazione di una nuova molecola, sottolinea, possono arrivare a superare i dieci anni.
Pubblicato il 11 Novembre 2026