Agroalimentare pugliese, da Foggia la sfida verso la Cina

È partita da Foggia la sfida dell’agroalimentare pugliese verso la Cina, uno dei mercati più strategici al mondo per le produzioni di qualità. Nella sede della Camera di Commercio si è svolta la conferenza “Italian Food and Feed CIIE 2026 Promotion – Eccellenze Agri-food Puglia”, organizzata con Coldiretti Puglia, che ha riunito istituzioni italiane e cinesi, sistema bancario, organizzazioni agricole e imprese impegnate nei percorsi di internazionalizzazione.

L’iniziativa è stata un’occasione di confronto sulle opportunità offerte dal mercato cinese alle aziende agroalimentari pugliesi, in un momento favorevole per il comparto regionale. Nel 2024 l’export dell’industria alimentare pugliese ha raggiunto il valore record di 1,5 miliardi di euro, con una crescita del 17 per cento rispetto all’anno precedente. La Puglia si conferma inoltre seconda regione italiana per incidenza dell’agroalimentare sulla bilancia commerciale, con un peso pari al 28,4 per cento, ben oltre la media nazionale. “L’agroalimentare pugliese ha tutte le caratteristiche per rafforzare la propria presenza sul mercato cinese, grazie a produzioni identitarie, certificate e fortemente legate ai territori”, ha dichiarato Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia. “I dati sull’export dimostrano la capacità delle nostre imprese di competere sui mercati internazionali e la Cina rappresenta oggi una frontiera strategica per consolidare la crescita del Made in Puglia. È fondamentale accompagnare le aziende con strumenti adeguati, relazioni istituzionali e percorsi di internazionalizzazione capaci di cogliere le opportunità di un mercato in evoluzione”. “Per la Capitanata l’apertura di nuovi canali commerciali verso la Cina rappresenta una grande opportunità di sviluppo. Le nostre imprese agricole e agroalimentari esprimono eccellenze riconosciute a livello internazionale, dall’olio al vino, dalla pasta ai prodotti trasformati. Creare occasioni di incontro tra istituzioni, operatori economici e imprese significa costruire nuove prospettive di reddito e valorizzazione per il lavoro degli agricoltori”, ha aggiunto Mario De Matteo, presidente di Coldiretti Foggia. Alla conferenza hanno preso parte rappresentanti istituzionali italiani e cinesi, tra cui l’ambasciatore Zhang Lubiao, il primo consigliere Xu Yu Hong, il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, dirigenti di Bank of China e Icbc Bank, il presidente della Camera di Commercio di Foggia Giuseppe Di Carlo, rappresentanti del CIIE Bureau, del ministero della Salute e aziende protagoniste dell’export verso la Cina.



Pubblicato il 12 Giugno 2026