Agroalimentare pugliese, accordo tra Confcooperative e AIS per valorizzare Dop, Igp e biologico

Mettere in connessione il mondo della cooperazione agroalimentare e quello della cultura enogastronomica per promuovere le produzioni pugliesi di qualità e creare nuove opportunità per le imprese. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa tra Confcooperative Puglia e AIS Puglia – Associazione Italiana Sommelier, presentato a Bari, nella sede del Palazzo dell’Agricoltura della Regione Puglia, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, il presidente di Confcooperative Puglia, Giorgio Mercuri, e di Ais Puglia.

L’accordo sottoscritto prevede un programma di iniziative condivise in materia di formazione, promozione, comunicazione ed eventi, con particolare attenzione alle produzioni cooperative, ai prodotti DOP e IGP, biologici e a quelli riconosciuti dal regime regionale “Prodotti di Qualità – Qualità garantita dalla Regione Puglia”. Tra gli obiettivi anche la formazione di sommelier che possano diventare ambasciatori delle eccellenze locali, contribuendo a diffonderne la conoscenza e a valorizzarne il legame con i territori.

“Il rafforzamento del nostro sistema vitivinicolo passa anche dalla capacità di fare squadra – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli -. La cooperazione rappresenta una leva strategica per mettere in relazione le imprese, consolidarne la presenza sui mercati e generare sviluppo e occupazione. L’intesa presentata oggi va proprio in questa direzione, perché unisce competenze e professionalità differenti in un progetto comune, capace di dare maggiore visibilità alle produzioni pugliesi e riconoscere il lavoro delle nostre aziende.

Come Regione Puglia siamo impegnati ad accompagnare questo percorso con politiche e strumenti di promozione complementari alle iniziative degli operatori. Dai regimi di qualità alle attività di valorizzazione e promozione sui mercati nazionali e internazionali, lavoriamo per accrescere la competitività del comparto e rafforzare il riconoscimento delle nostre eccellenze. Accordi come questo contribuiscono a rendere ancora più efficace tale impegno, perché la qualità deve essere accompagnata dalla capacità di comunicarla e farla conoscere ai consumatori.

Ringrazio il presidente di Confcooperative Puglia, Giorgio Mercuri, e il presidente di AIS Puglia, Giacomo D’Ambruoso, per aver costruito questa collaborazione per supportare l’eccellenza vitivinicola e per il contributo che metteranno a disposizione del territorio. È dalla sinergia tra istituzioni, sistema produttivo e competenze professionali che possiamo costruire nuove prospettive di crescita per l’agroalimentare pugliese”. Per il presidente di Confcooperative Puglia Mercuri “siglare questo accordo in Assessorato significa condividere con le istituzioni una visione precisa: qualificare le nostre cooperative e valorizzare il lavoro dei viticoltori pugliesi. In un momento complesso per le cantine sociali, segnato dal cambiamento delle abitudini di consumo, la sinergia punta a rafforzare la competitività del ‘Sistema Puglia’ attraverso la crescita delle competenze”.

“Con questo Protocollo vogliamo costruire un ponte concreto tra il mondo della cooperazione agroalimentare e quello della cultura enogastronomica – ha dichiarato a margine il presidente Ais Puglia D’Ambruoso -, mettendo in rete competenze e professionalità per dare ancora più valore alle produzioni pugliesi. La nostra agricoltura esprime eccellenze straordinarie, ma oggi non basta produrre qualità: è fondamentale saperla raccontare, promuovere e far conoscere ai consumatori e ai mercati. In questa direzione, la collaborazione con AIS Puglia rappresenta un’opportunità importante, perché consente di affiancare alla capacità produttiva delle nostre cooperative le competenze di chi conosce e sa comunicare il valore dei prodotti.

Vogliamo che i sommelier diventino veri ambasciatori delle eccellenze agroalimentari locali, contribuendo a rafforzare l’identità dei territori, sostenere le imprese e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione, soprattutto per i giovani. È un percorso che guarda oltre la singola iniziativa e punta a costruire un sistema integrato tra agricoltura, cultura, turismo e cooperazione, capace di rendere il Made in Puglia sempre più riconoscibile e competitivo”.



Pubblicato il 17 Novembre 2026