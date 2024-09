Agroalimentare, Lollobrigida: “Filiera mozzarella bufala campana dop unisce qualità e innovazione”

(Adnkronos) – “La mozzarella di bufala Campana dop non è solo un prodotto di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo, ma anche il primo marchio dop per importanza del Centro-Sud Italia e il terzo tra i formaggi dop italiani. Un simbolo del made in Italy che esprime una filiera capace di unire tradizione, qualità e innovazione. Il 40% della produzione è destinato all’estero, con Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna che rappresentano oltre il 60% dell’export. L’agricoltura italiana e in particolare il settore lattiero caseario ha un ruolo strategico nel promuovere uno sviluppo socio economico sostenibile basato sulla tutela dell’ambiente e la valorizzazione dei territori". Cosi il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un passaggio del videomessaggio inviato in occasione della prima edizione della Conferenza internazionale sulla Mozzarella di Bufala e altri prodotti lattiero-caseari, organizzata dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop in sinergia con l’Università degli studi di Napoli 'Federico II'. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2024