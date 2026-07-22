Attualità

Agrigento, vasto incendio raggiunge centro abitato di Santo Stefano Quisquina: evacuate decine di case

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un vasto incendio ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, piccolo centro in provincia di Agrigento. Decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. Sul luogo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia. A causa dell'incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 118 'Corleonese Agrigentina' dal km 71,600 al km 73,800, a Santo Stefano Quisquina. Il traffico è deviato sul posto. Intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Luglio 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. M5S occupa banchi del governo in Senato

20 minuti fa

Nato, Massolo (Centro studi americani): “Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue”

42 minuti fa

Nato, Rauti (Bocconi): “Ad Ankara tornato il sereno ma Europa deve fare di più”

45 minuti fa

Nato, Natalizia (La Sapienza): “Ankara quasi una svolta, Italia centrale in nuovo scenario”

55 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio