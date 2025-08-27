Attualità

Agrigento, orrore a Naro: sgozza randagio e tenta di mangiarlo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Orrore a Naro, in provincia di Agrigento, dove un cittadino extracomunitario ha sgozzato in strada un cane, pare nel tentativo poi di mangiarlo. Una scena raccapricciante a cui hanno assistito alcuni cittadini che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 27enne, originario del Mali, e già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere adesso di uccisione di animali.  Lo straniero è stato bloccato e accompagnato al Cpr di Caltanissetta. "Sette giorni fa questa persona aveva già bruciato con dell'olio bollente un povero cane randagio e anche allora erano intervenuti i carabinieri, aggrediti dall'extracomunitario – ha detto Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali -. L'uomo era stato arrestato e subito liberato dalla magistratura. Tornato in strada, ha preso un altro randagio e lo ha sgozzato. Deve essere rimandato a casa". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Minneapolis, chi era l’autore della sparatoria: il profilo di Robin Westman

6 minuti fa

Djokovic perde un set ma vola al terzo turno: Svajda battuto in rimonta

13 minuti fa

Ballando con le stelle, Massimiliano Rosolino al fianco di Milly Carlucci al posto di Paolo Belli

47 minuti fa

Gaza, la Cgil chiama alla piazza: “Il 6 settembre tutti uniti per chiedere che si fermi la barbarie”

54 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio