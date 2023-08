Agrigento, lasciano ristorante perché la cuoca è nera. Lei è la chef pluripremiata Mareme Cisse

(Adnkronos) – Si sono seduti, hanno aperto il menù, poi hanno chiesto a una cameriera se la cuoca fosse nera e dopo una risposta affermativa hanno deciso di alzarsi e andarsene. E' l'episodio di razzismo accaduto al ristorante 'Ginger – People&Food' di Agrigento, gestito dalla cooperativa sociale Al Kharub e denunciato con un lungo post su Facebook dal titolare, Carmelo Roccaro. Nel mirino degli avventori descritti da Roccaro come una "donna nostrana sulla sessantina circa" e il suo compagno, la chef senegalese Mareme Cisse, vincitrice di diversi riconoscimenti tra cui quello come campionessa del mondo di Cous Cous. "Ho sentito una grande tristezza nel cuore. Ieri sera ho preso consapevolezza – scrive Roccaro nella sua 'Lettera a una sconosciuta' – di quanto profondo e radicato sia questo sentire che emerge dal lato oscuro delle persone". Quindi aggiunge: "Tutti ci fanno la stessa domanda: ma che ci fate qui? Beh, certamente ci siamo perché questa è la nostra città e per le tante persone che qui ci adorano, ma devo ammettere che adesso cominciamo ad interrogarci anche noi". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2023