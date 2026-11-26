“Ho letto con soddisfazione le parole di Macron, che a distanza di mesi segue la posizione di Meloni a difesa della Politica agricola comune, e oggi dice quello che lei dice da tempo, che non si taglia nemmeno un euro sull’agricoltura”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso all’HangarBicocca di Milano.



Pubblicato il 26 Novembre 2026