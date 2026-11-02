Agricoltura, Ismea: “Risorse per ricambio generazionale Coltiva Italia e accesso alla Terra”

(Adnkronos) – ”Ismea è pronta a fare la propria parte per dare attuazione, una volta completato l’iter di approvazione e secondo le disposizioni attuative, alle fondamentali misure previste dal disegno di legge Coltiva Italia a sostegno del ricambio generazionale, dell’imprenditoria femminile e dell’accesso alla terra in agricoltura. Si tratta complessivamente di risorse mai viste prima, stanziate dal Governo Meloni, come ha ricordato anche il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida”. Lo dichiarano congiuntamente il presidente di Ismea, Livio Proietti, e il Direttore Generale, Sergio Marchi.

”Per quanto di nostra competenza, il rifinanziamento di 150 milioni di euro previsto per la misura ‘Più Impresa’ darà nuovo impulso al ricambio generazionale, all’imprenditoria femminile, al consolidamento delle attività imprenditoriali e agli investimenti per la modernizzazione delle aziende agricole -prosegue Proietti-. A questo si aggiunge la possibilità di mettere a disposizione dei giovani terreni attraverso un meccanismo di comodato gratuito della durata di dieci anni, con l’opzione di acquisto al termine del periodo, alle condizioni agevolate stabilite dalla disciplina applicabile. Accesso alla terra e investimenti: due leve per trasformare le idee in imprese e accompagnare la crescita di un’agricoltura più solida e competitiva”.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026