Attualità

Agricoltura, Giansanti (Confagricoltura): “Servono risorse per continuare a innovare”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’agricoltura 4.0 è stata una grande battaglia che ci ha permesso di aumentare la produttività e garantire la sicurezza alimentare del Paese. Grazie a questi investimenti siamo passati da 300 milioni a 2,3 miliardi di euro”. Lo ha ricordato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, intervenendo a Ecomondo 2025.  “L’innovazione, quando è incentivata, esplode – ha sottolineato – ma oggi nella legge di bilancio sono previsti solo 2 milioni di euro per tutto il settore primario: una cifra troppo modesta. Servono risorse adeguate per continuare a innovare, perché sostenere l’agricoltura significa sostenere i consumatori”. Giansanti ha evidenziato che “il costo del carrello della spesa è aumentato del 30%, come certificato dalla Fao: per abbassarlo dobbiamo produrre di più e meglio, con strumenti tecnologici che rendano le aziende più efficienti e competitive.” 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sostenibilità, Vigilante (Gse): “Economia circolare realtà già operativa”

3 minuti fa

Acqua, Conti (Almaviva): “Digitalizzazione chiave per gestione più efficiente delle reti”

7 minuti fa

Sostenibilità, Saviola: “Nostro pannello ecologico al 100% da legno riciclato”

9 minuti fa

Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince col 18,6%. L’access prime time è di Scotti

19 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio