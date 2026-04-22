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Agricoltura: aperta misura ‘Generazione Terra’ di Ismea, 120 milioni a giovani per acquisto terreni

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(Adnkronos) – Si è aperta oggi alle 12 la misura Generazione Terra di Ismea che, in attuazione degli indirizzi strategici del Masaf, finanzia l'acquisto di terreni agricoli da parte delle nuove generazioni. La misura è rivolta ai Giovani imprenditori agricoli (fino a 41 anni non compiuti) che intendono ampliare la superficie della propria azienda o consolidare la superficie della propria azienda e ai Giovani startupper con esperienza (fino a 41 anni non compiuti) o con titolo (fino a 35 anni non compiuti). Lo strumento finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di terreni mediante l'acquisto e la riassegnazione con patto di riservato dominio. A partire da oggi, quindi, è possibile accedere alla piattaforma informatica per effettuare l'accreditamento, la compilazione e la convalida delle domande, fino alle ore 12 di venerdì 19 giugno. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Aprile 2026

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