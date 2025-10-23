Agricoltori in protesta: “Prezzo del grano al ribasso, si torni alle quotazioni in presenza”

“Il prezzo del grano è al ribasso e questo non ci fa stare tranquilli. Tra il prezzo basso e le calamità che subiamo nei campi, noi siamo quasi in default. Siamo qui a Foggia volutamente senza bandiere per unirci come aziende cerealicole. Noi vogliamo che la Camera di commercio di Foggia sia la sola a fare la quotazione perché è il granaio di tutto il centro sud che ha perso vitalità negli ultimi anni proprio perché è circondata da altre camere di commercio e dai loro listini. (martedì Borsa merci Bari, mercoledì Foggia, giovedì Bologna, venerdì un borsino ad Altamura non accreditato ma diventa riferimento). Dal Covid a Foggia si quota online e non più in presenza. Questo non va bene per la trasparenza di noi cerealicoltori perchè noi vogliamo che la borsa merci a Foggia torni a quotare in presenza in modo che anche gli agricoltori possano essere presenti e testimoni di come vengono fatti i contratti”. Lo ha detto a Foggia Domenico Viscanti, cerealicoltore e presidente regionale di LiberiAgricoltori Puglia, nel corso della mobilitazione che si è svolta ieri davanti alla Camera di commercio di delegazioni di cerealicoltori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni del centro sud Italia. “Chiediamo – ha detto ancora Viscanti – l’istituzione della Cun (commissione unica nazionale), come già promesso dal ministro dal primo gennaio 2026. Potremo stare più tranquilli perchè c’è una sola commissione per tutti i prezzi del grano d’Italia”. “Se salta il comparto agricolo per centinaia di piccole e medie aziende zootecniche e rurali dei piccoli comuni – ha detto il coordinatore nazionale della Rete dei Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano – è il disastro finale. Teniamo conto che il 97% della produzione tipica italiana viene dai piccoli comuni e sarebbe un disastro anche per le tavole delle famiglie italiane che non avrebbero più prodotti di qualità ma di dubbia provenienza”. “La battaglia degli agricoltori della provincia di Foggia – ha concluso – è da sostenere perché riguarda il futuro dei ragazzi e delle famiglie”.

“Alla Borsa Merci di Foggia quotato il grano solo 2 euro in più a tonnellata, da 285 euro a 287, una miseria che non affronta la vera emergenza del comparto”. Lo denuncia in una nota Coldiretti che ieri mattina ha disertato la Borsa perché ritiene “ormai necessario superare definitivamente il sistema delle Borse Merci territoriali, sostituendolo con la Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro, richiesta con la grande mobilitazione nazionale a Bari e in altre città italiane”. Secondo le analisi Ismea – fa sapere Coldiretti – i costi di produzione superano ampiamente i 31 euro al quintale, mentre le quotazioni attuali restano ben al di sotto di quella soglia, cancellando il reddito degli agricoltori e mettendo a rischio il futuro della cerealicoltura italiana. Coldiretti chiede che “il prezzo venga adeguato ai valori reali sostenuti dalle aziende agricole”. Per affrontare la crisi del settore, Coldiretti ha elaborato un piano con sette richieste chiave, per difendere l’agricoltura italiana da speculazioni, concorrenza sleale e logiche di mercato che penalizzano chi produce cibo. Tra le priorità, l’aumento fino a 40 milioni di euro del sostegno ministeriale ai contratti di filiera pluriennali, in grado di assicurare reddito equo e stabilità a circa 400mila ettari di coltivazioni. “Fondamentale anche rafforzare la ricerca e l’innovazione, coinvolgendo il Crea per migliorare rese, qualità e sostenibilità ambientale – sostiene Coldiretti che ribadisce “la necessità di estendere a tutta l’Ue l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano sulle confezioni di pasta, come già avviene in Italia grazie alle battaglie vinte dall’organizzazione. Solo la trasparenza può tutelare chi produce qualità e garantire ai consumatori il diritto di sapere cosa portano in tavola”.



Pubblicato il 23 Ottobre 2025