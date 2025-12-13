Agricoltore incensurato ucciso a fucilate nelle campagne di San Severo

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Foggia sull’omicidio di Gaetano Cicerale, l’agricoltore di 49 anni, incensurato, di San Severo il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in località Casone, nelle campagne del comune dell’Alto Tavoliere. I carabinieri hanno lavorato tutta la notte per cercare di ricostruire l’accaduto. Al momento nessuno stub (l’esame per rilevare residui di polvere da sparo sulle mani o sugli abiti) è stato effettuato. Sono stati ascoltati i familiari (la vittima aveva una compagna ed un figlio) per ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Il corpo dell’agricoltore, raggiunto da almeno quattro colpi di fucile, era all’esterno della sua auto davanti al fondo agricolo. È probabile che chi ha sparato lo abbia colto di sorpresa. Tutte le piste sono al vaglio degli investigatori. Non è escluso che il delitto possa essere riconducibile a questioni legate alla sua attività lavorativa. “Condanno fermamente questo grave e devastante episodio di violenza criminale che lascia la città sconvolta e preoccupata”. Lo dichiara la sindaca di San Severo Lidya Colangelo, “Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, – continua la sindaca – un profondo sentimento di cordoglio e di solidale vicinanza alle famiglie e ai parenti sconvolti per questo vile delitto. Episodi di tale inaudita gravità ed efferatezza non fanno altro che frenare lo sviluppo in atto nel nostro paese, creano senso di insicurezza e paura e mortificano le coscienze della nostra popolazione che alla notizia di questo grave fatto di sangue è rimasta incredula e sgomenta. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità competenti che, certamente, faranno piena luce e assicurare alla giustizia i responsabili di questo spietato delitto che ha turbato un’intera cittadinanza”.



