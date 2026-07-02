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Agguato in pieno centro a Vieste, 17enne collocato in comunità

Un 42enne ferito con un colpo di pistola al culmine di un litigio in strada

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
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E’ un 17enne il presunto autore del ferimento a colpi di arma da fuoco avvenuto la sera del 9 giugno scorso in pieno centro cittadino a Vieste di un 42enne italo marocchino. L’uomo era stato ferito ad un braccio da un colpo di pistola. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento presso una comunità minorile, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bari, su richiesta della Procura, nei confronti di un 17enne di Vieste, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Alla identificazione si è arrivati ​​grazie alle immagini della videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Il ferimento avvenne a conclusione di un litigio durante il quale il giovane prese una pistola che aveva nel marsupio e sparò a distanza ravvicinata ferendo la vittima ad un braccio per poi fuggire. Il 17enne è stato rintracciato il 26 giugno scorso (ma i carabinieri hanno diffuso la notizia ieri mattina) ed è stato accompagnato in una comunità minorile.

 

 


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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