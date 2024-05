Aggressione a Barillari, Depardieu e la compagna hanno lasciato l’Italia

(Adnkronos) –

Gerard Depardieu e la compagna Magda Vavrusova hanno lasciato l'Italia. A quanto risulta all'AdnKronos, i due si sono imbarcati all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino a bordo di un volo che li ha riportati in Francia, dopo il clamore suscitato dall'aggressione al re dei paparazzi Rino Barillari ieri all'Harry's bar di via Veneto. Intanto, sono stati sentiti dai carabinieri i testimoni che avrebbero visto l'attore francese sferrare tre pugni al volto del noto fotografo romano. Una scena in stile dolce vita che non si vedeva da vent'anni a Roma. Con Depardieu, a pranzo con la compagna e altre quattro persone ai tavolini all'aperto dello storico locale della Capitale, che, sorpreso dai flash del paparazzo, e dopo aver visto la Vavrusova provare a bloccare il fotografo e lanciargli del ghiaccio, reagisce in modo a dir poco muscolare, prendendolo a pugni e scaraventandolo a terra. A chiamare i soccorsi è il titolare dell'Harry's bar, Piero Lepore, che è anche il primo a soccorrere Barillari, poi finito al pronto soccorso con dieci giorni di prognosi. Mentre ad assistere alla scena c'è anche il giornalista Gianni Riotta: ''Stavo prendendo un caffè quando ho visto Gerard Depardieu aggredire all'improvviso Barillari", racconterà poi all'Adnkronos. Il fotografo ha sporto denuncia ieri in tarda serata dai carabinieri della stazione di via Veneto. "Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79", aveva raccontato all'Adnkronos subito dopo l'aggressione, spiegando: "Non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la dolce vita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate". Tutt'altra la versione che Depardieu affida alla sua avvocata francese Delphine Meillet: "Il cosiddetto 're dei paparazzi' Rino Barillari, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu oggi nel cuore di Roma, Magda Vavrusova", scrive in una nota l'avvocato Meillet, che, contattata dall'Adnkronos, ha sostenuto che la Vavrusova è rimasta "scioccata" dall'accaduto e che l'attore francese, "intervenuto tra i paparazzi e la sua compagna, è caduto ed è scivolato su di lui (Barillari, ndr)". I carabinieri ora stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere per capire se abbiano ripreso il momento dell'aggressione. Intanto, la notizia ha fatto il giro del mondo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2024