Aggredisce con un taglierino i genitori mentre dormono, arrestato 14enne

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Choc a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio pluriaggravato nei confronti dei genitori. La vicenda alla periferia della città: nel cuore della notte il giovane, mentre i genitori dormivano, li ha aggrediti con un taglierino. Sul posto sono intervenute, verso le 3 del mattino dello scorso 9 ottobre, le volanti della polizia di Stato: padre e madre, entrambi con ferite da arma da taglio ma non in pericolo di vita, sono stati medicati dal personale del 118.  Gli agenti hanno sequestrato due coltelli e un telefono cellulare, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell’aggressione. Il 14enne è stato quindi accompagnato nel carcere minorile. 
Pubblicato il 11 Ottobre 2025

