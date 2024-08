Aggiudicato l’appalto per Borgo Croci, cambierà il volto della zona

Sono stati aggiudicati i lavori per il Pinqua Borgo Croci, un appalto da circa 9 milioni di euro (il bando è scaduto a maggio) per far sparire le baracche abusive e costruirci 56 alloggi Ers (Edilizia residenziale sociale). Non solo, i lavori riguardano anche la realizzazione di spazi per attività sociale e scolastica lungo via Capitanata, per una piazza di quartiere con verde pubblico attrezzato, e il potenziamento del sistema di infrastrutture a rete. Fra sette soggetti concorrenti, l’aggiudicazione è andata a Rti: Ngt costruzioni srl – Edilitia Nova srl – Fi.ma. srl. La determina dirigenziale è del 20 agosto 2024. Tempo di esecuzione dei lavori, in base al verbale dello scorso 11 luglio, 608 giorni. Un progetto ambizioso quello lanciato e aggiudicato dal Comune, finanziato dal Pnrr nell’ambito del Programma innovativo sulla qualità dell’abitare.

“Il nostro progetto per Borgo Croci e l’annesso Rione Candelaro si è posizionato al secondo posto nella classifica PinQua – Programma Innovativo Nazionale Qualità dell’Abitare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”. Lo scriveva la società di Ingegneria Finepro, di Alberobello, sul proprio progetto nel 2021, collegandolo con le aree di valorizzazione dei tratturi che da quello regio, verso il Cappellone delle croci, passa per l’Epitaffio e arriva in via della Repubblica. Anche questo progetto è stato realizzato da Finepro, avviato dal Comune di Foggia e continuato con la supervisione della Soprintendenza. Ma torniamo al Pinqua.

“Le zone individuate nel centro della città di Foggia costituiscono due delle aree con maggiori criticità sociali, ambientali ed economichedell’intera città- illustrava Finepro descrivendo la zona-. La base su cui si fonda l’intervento di rigenerazione urbana è lo sradicamento dell’illegalità e il superamento dell’emergenza abitativa, dovuta al sovraffollamento del quartiere, all’emarginazione e alla delinquenza diffusa. La mission del progetto è, quindi, quella di trasformare l’odierno borgo delle baracche in un borgo di qualità, dotato di servizi, spazi di relazione, aree verdi ed impreziosito dal recupero delle tracce dei Tratturi della transumanza”.

L’obiettivo è innalzare la qualità dell’abitare in un mix di residenze, spazi collettivi, servizi di prima necessità “in grado di rendere più vivibile il quartiere e spezzare la mono-funzionalità attuale”. Non solo abitare, e da capire dove, ma anche vivere un quartiere migliore che, a breve, vedrà anche la fine dei lavori per il campo Croci Nord. La scadenza delle opere “medie” Pnrr è il 2026.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Agosto 2024