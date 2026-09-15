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Aggiotaggio su quote della Lazio, perquisiti presidente e ad Banca del Fucino

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(Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'ad Francesco Maiolini nell'ambito di una indagine della Dda capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2026

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